В правительство влили свежую кровь (новые назначения)

Информация от Данилишина

Кабинет Министров Украины своим распоряжением назначил Николая ГОЛЕВА заместителем министра финансов Украины. Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН. Также Кабинет министров назначил Елену СТЕПАНЕНКО заместителем министра труда и социальной политики Украины.

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