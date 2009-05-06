В правительство влили свежую кровь (новые назначения)
14:53, 06 мая 2009Политика
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Информация от Данилишина
Кабинет Министров Украины своим распоряжением назначил Николая ГОЛЕВА заместителем министра финансов Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.
Также Кабинет министров назначил Елену СТЕПАНЕНКО заместителем министра труда и социальной политики Украины.
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