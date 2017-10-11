Россию следует исключить из всех международных договоров по борьбе с терроризмом – адвокат

Сегодняшние задержания крымских татар в городе Бахчисарае аннексированного Крыма являются еще одной попыткой запугать народ с помощью ярлыков терроризма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Задержанные сегодня в Бахчисарае - активисты «Крымской солидарности», стримеры и гражданские активисты. Это попытка еще раз запугать народ с помощью ярлыков терроризма и экстремизма. Думаю, Россию необходимо исключать из всех международных договоров по борьбе с терроризмом. Потому что эта «борьба» сплошной театр абсурда!» - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, крымскотатарский активист Заир Смедляев сообщил об обысках в шести домах крымских татар. «В Бахчисарае новая волна репрессий, начались обыски в домах Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мамета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Закирьяева и Гжирова Исмаила», - написал он на своей странице в Facebook.

Позже Смедляев сообщил, что силовики увезли в Бахчисарайский РОВД пятерых крымских татар. «Все они ждут наших юристов. Также задержали Алимдара Белялова и Ахмада Сулейманова. После обыска из дома вывезли также Мамета Белялова», - добавил он.

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В Федеральной службе безопасности РФ в Крыму обвинили задержанных крымских татар в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир".

*** Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и заявляют, что повергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». Этот запрет Москва распространяет и на территорию Украины в оккупированном Крыму.