Ющенко говорит, что у него с Тимошенко - конфликт идеологий

“То, что теперь происходит, не является личным противостоянием. Это конфликт двух идеологий”, - заявил Президент Украины Виктор Ющенко в интервью изданию Corriere della Sera, комментируя имеющиеся проблемы в его отношениях с премьер-министром. Текст интервью обнародовала пресс-служба Президента. “Есть группа людей, которая имеет желание повернуть Украину к прошлому, - объяснил Президент. - Эта группа активно сотрудничает с коммунистами, без которых ей никогда не удалось бы протолкнуть те законы, которые были приняты в течение последнего периода. Они не просто ведут определенную политику, а стремятся разделить Украину. Произошла настоящая узурпация власти”.

В интервью El Mundo Президент выдвинул другую претензию к Юлии Тимошенко, но вывод сделал тот же: “В сентябре Тимошенко отдельно с Партией регионов Виктора Януковича поддержала проект относительно изменений в Конституцию и введения выборов Президента парламентом. Таким образом Янукович получил бы гарантии быть вечным президентом, в то время как Тимошенко стремилась стать вечным премьер-министром. Как Президент, каким образом я мог отреагировать на это? Я сказал, что такой шаг не имел ничего общего с демократическим развитием, а был узурпацией. К сожалению, коалиция распалась в 2008 году учитывая эту позицию”.