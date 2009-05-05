У Ющенко рассказали, зачем его пригласили в Швейцарию
15:41, 05 мая 2009Политика
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Визит запланирован на 14-16 мая
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.
По ее словам, визит будет осуществляться по приглашению Президента Швейцарской Конфедерации.
Главной целью визита является укрепление политического диалога между Украиной и Швейцарией на высшем уровне, создание политических условий для активного роста динамики двустороннего экономического сотрудничества и расширения договорно-правовой базы, отметила И.ВАННИКОВА.
В.ЮЩЕНКО встретится с высшим руководством Швейцарской Конфедерации, а также примет участие в работе Швейцарского экономического форума и встретится с представителями деловых кругов Швейцарии.
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