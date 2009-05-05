У Ющенко рассказали, зачем его пригласили в Швейцарию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14-16 мая посетит с официальным визитом Швейцарскую Конфедерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, визит будет осуществляться по приглашению Президента Швейцарской Конфедерации.

Главной целью визита является укрепление политического диалога между Украиной и Швейцарией на высшем уровне, создание политических условий для активного роста динамики двустороннего экономического сотрудничества и расширения договорно-правовой базы, отметила И.ВАННИКОВА.

В.ЮЩЕНКО встретится с высшим руководством Швейцарской Конфедерации, а также примет участие в работе Швейцарского экономического форума и встретится с представителями деловых кругов Швейцарии.