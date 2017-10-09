Венгрия доказывает в ПАСЕ, что Киев не дает меньшинствам учить даже украинский язык

Противники языковой нормы украинского закона "Об образовании" доказывают в Страсбурге, что украинская власть ограничивает изучение как языков меньшинств, так и государственного языка. Соответствующие памятки распространяют в понедельник в коридорах Дворца Европы, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

В брошюрах, которые раздают депутатам, утверждается, что украинское законодательство является худшим в регионе. Приводятся примеры Сербии, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы и Польши.

Авторы документа считают, что Украина создает не только препятствия для обучения представителей нацменьшинств их родным языкам, но также "мешает изучению украинского языка". В частности, их претензия в том, что представителям меньшинств преподают украинский как родной язык, а не как иностранный. По их мнению, именно поэтому, а также из-за ненадлежащей квалификации учителей венгры в Закарпатье имеют плохие результаты ВНО по украинскому.

"Новый закон об образовании уничтожает школы с преподаванием на языках меньшинств", - говорится в памятке.

Документ не содержит выходных данных об авторе, но исходя из его содержания, можно предположить, что подготовлен он представителями Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности статьи 7, касающейся языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона консультации с европейскими партнерами, в частности с Советом Европы.

В Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В то же время лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком.

Те лица, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать образование в соответствии с правилами, действующими до вступления этого закона в силу, с постепенным увеличением количества учебных предметов, которые изучаются на украинском языке.