Украинская делегация на сессии ПА НАТО обратила внимание на нарушения прав человека в Крыму

На сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте украинская делегация обратила внимание на милитаризацию Крыма и нарушения оккупантами прав человека и свобод на полуострове.

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Об этом председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в Бухаресте начала работу очередная сессия ПА НАТО.

Одними из главных докладов для Украины, что будут представлять на сессии, есть доклада "Россия: от партнерства до соперничества" генерального докладчика Раса Юкневічене (Литва) и "Укрепления стабильности в Черноморском регионе" специального докладчика Улла Шмидт (Германия).

"В ходе обсуждения, которое еще продолжается, мы акцентировали внимание ПА НАТО в вопросах милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении гражданства России крымчанам, заселению народностями Сибири, позорных приговорах Ильми Умерову, Ахтему Чийгозу...

Россия – агрессор номер один в мире, которая для реализации своей политики использует как комплексный арсенал борьбы с цивилизованным миром такие явления как сепаратизм, кибертерроризм, информационная война, миграционный кризис.

Все это уже стало геополитическими технологиями, которыми Кремль ловко жонглирует в рамках гибридной войны против демократических государств", – подчеркнула Фриз.

Также она добавила, что позже на сессии представитель делегации Испании Рикардо Тарно заявил о наличии российской руки в каталонском вопросе. Он уверен, что таким образом Россия пытается подорвать единство одной из стран НАТО.