Балога рассказал о своей роли на Банковой

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что команда Секретариата за время его руководства не допустила никаких ошибок, которые могли бы навредить обществу и государству.

Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

"Что касается решений, за которые может быть стыдно… Скажу так: команда секретариата в период моей работы в ней не сделала ничего, что навредило бы обществу и государству. Это касается также и отношений Банковой с правительством", - отметил В.БАЛОГА. При этом он высказал мнение, что "каждый раз, когда Президент останавливал или отменял постановления Кабмина, в его адрес поднималась волна обвинений в противодействии. Но мы исходили из национальных интересов, в то время как правительство нередко руководствовалось логикой и задачами иного порядка".

По словам В.БАЛОГИ, такой же подход применяется и принятым парламентом законам. "...если Верховная Рада становится инструментом лоббистких группировок и пытается узаконить коррупционные схемы - глава государства ветирует такие решения. Никаких исключений и двойных стандартов", - подчеркнул он.

В то же время, отвечая на один из вопросов, касающийся его роли в Секретариате Президента, В.БАЛОГА сказал: "Моя роль на Банковой - исключительно менеджерская. секретариат в целом - это администратор конституционных полномочий Президента. Наверное, руководителя секретариата можно назвать главным администратором, хотя тут дело не в определениях. Секретариат «заточен» на то, чтобы глава государства выполнял свои функции эффективно".

При этом В.БАЛОГА признал, что после назначения на эту должность его пришлось поменять "без малого всех руководителей служб - именно из-за необходимости дать Банковой новый импульс действия". "До моего прихода секретариат умел хорошо упражняться в риторике, а вот с конкретикой при выполнении решений было туговато…", - подчеркнул В.БАЛОГА.

Он также отметил, что, получив в сентябре 2006 года приглашение Президента (возглавить Секретариат Президента - УНИАН), не рассматривал его с точки зрения персональной карьеры. "Мне это было неважно. Да и успех ведь измеряется не величиной кресла и качеством его обивки. Важно, прежде всего, соответствие сделанного аппарата секретариата интересам общества и государства, и только потом можно говорить о коэффициенте моего личного участия в достигнутом результате", - пояснил В.БАЛОГА.