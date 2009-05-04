Балога рассказал о своей роли на Банковой
"Успех ведь измеряется не величиной кресла"
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что команда Секретариата за время его руководства не допустила никаких ошибок, которые могли бы навредить обществу и государству.
Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
"Что касается решений, за которые может быть стыдно… Скажу так: команда секретариата в период моей работы в ней не сделала ничего, что навредило бы обществу и государству. Это касается также и отношений Банковой с правительством", - отметил В.БАЛОГА. При этом он высказал мнение, что "каждый раз, когда Президент останавливал или отменял постановления Кабмина, в его адрес поднималась волна обвинений в противодействии. Но мы исходили из национальных интересов, в то время как правительство нередко руководствовалось логикой и задачами иного порядка".
По словам В.БАЛОГИ, такой же подход применяется и принятым парламентом законам. "...если Верховная Рада становится инструментом лоббистких группировок и пытается узаконить коррупционные схемы - глава государства ветирует такие решения. Никаких исключений и двойных стандартов", - подчеркнул он.
В то же время, отвечая на один из вопросов, касающийся его роли в Секретариате Президента, В.БАЛОГА сказал: "Моя роль на Банковой - исключительно менеджерская. секретариат в целом - это администратор конституционных полномочий Президента. Наверное, руководителя секретариата можно назвать главным администратором, хотя тут дело не в определениях. Секретариат «заточен» на то, чтобы глава государства выполнял свои функции эффективно".
При этом В.БАЛОГА признал, что после назначения на эту должность его пришлось поменять "без малого всех руководителей служб - именно из-за необходимости дать Банковой новый импульс действия". "До моего прихода секретариат умел хорошо упражняться в риторике, а вот с конкретикой при выполнении решений было туговато…", - подчеркнул В.БАЛОГА.
Он также отметил, что, получив в сентябре 2006 года приглашение Президента (возглавить Секретариат Президента - УНИАН), не рассматривал его с точки зрения персональной карьеры. "Мне это было неважно. Да и успех ведь измеряется не величиной кресла и качеством его обивки. Важно, прежде всего, соответствие сделанного аппарата секретариата интересам общества и государства, и только потом можно говорить о коэффициенте моего личного участия в достигнутом результате", - пояснил В.БАЛОГА.