Ющенко поздравил Качинского с Днем Конституции Польши

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил поздравление Президенту Республики Польша Леху КАЧИНСКОМУ по случаю национального праздника - Дня Конституции.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении В.ЮЩЕНКО говорится: “Конституция Первой Речи Посполитой стала символом польской государственности и свидетельством преданности польского народа принципам правового государства и европейским традициям.

Сыграв значительную роль в формировании современного конституционно-демократического строя в Европе, Польша продолжает вносить весомый вклад в пропаганду и развитие европейской цивилизации, основанной на принципах свободы, демократии и уважения к правам человека”.

В.ЮЩЕНКО пожелал Л.КАЧИНСКОМУ “доброго здоровья, вдохновения и новых свершений в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружескому польскому народу – согласия, благополучия и процветания”.