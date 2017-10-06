Стала известна дата суда над Тимошенко за незаконное пересечение границы

Назначена дата, время и место судебного заседания по административным делам против лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и ее соратника Сергея Власенко. Об этом говорится на сайте Государственной судебной администрации Украины.

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Мостиский районный суд Львовской области начнет рассмотрение дела против Тимошенко 2 ноября в 12:00. В этот же день на 12.30 назначено заседание по делу о пересечении границы соратником Тимошенко - Сергеем Власенко. Оба заседания будет вести судья Юрий Белоус.

Тимошенко и Власенко обвиняются в незаконном пересечении либо попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.

Позже адвокат Саакашвили Маркиян Галабал заявил о намерении защиты обжаловать решение суда о взыскании штрафа.

Напомним, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии. Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

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10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.