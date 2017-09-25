Саакашвили обжалует штраф в 3 тысячи гривень за незаконное пересечение границы

Адвокат бывшего председателя Одесской ОГА, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Маркин Галабала заявил о намерении защиты обжаловать решение суда о взыскании 3,4 тыс. грн штрафа, назначенного его подзащитному за незаконное пересечение границы. Об этом Галабала сообщил в комментарии УНИАН.

«Мы будем обжаловать. Мы еще на руки постановление не получили, надеемся, что сегодня получим. У нас есть 10 дней, будем обязательно подавать апелляционную жалобу», - заявил он.

Также адвокат добавил, что предстоящую апелляцию будет рассматривать апелляционный суд Львовской области.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.

Напомним, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

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10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст.204-1 ч.2 КУоАП (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что из-за инцидента на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.