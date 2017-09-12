Саакашвили подписал протокол о незаконном пересечении границы

Лишенный украинского гражданства, экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили ознакомился с протоколом об административном правонарушении и подписал этот документ и возражения к нему.

Как передает корреспондент УНИАН, у входа в отель "Леополис" во Львове пограничники предоставили Саакашвили протокол, который он прочитал, подписал возражения к протоколу и отдал документы сотрудникам Госпогранслужбы.

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В свою очередь представитель ГПСУ информировал Саакашвили, что вопрос о незаконном пересечении границы Мостиский райсуд Львовской области будет рассматривать 18 сентября в 15.00.

В то же время Саакашвили заявил, что с завтрашнего дня начинает поездки по всем регионам Украины, о графике и городах поездок сообщит сегодня во второй половине дня.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

Саакашвили после прибытия в Украину приехал во Львов, где остановился в отеле "Леополис", который расположен в центре города на улице Театральной.

Сегодня в отель пришли пограничники и полицейские и предоставили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения относительно незаконного пересечения границы.