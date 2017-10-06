Гриневич объяснила генсеку Совета Европы суть украинского закона об образовании

Министр образования и науки Лилия Гриневич обсудила с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом закон "Об образовании". Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Читайте такжеСкандал вокруг образовательного закона в Украине: Венгрия попытается добавить языковой вопрос в декларацию "Восточного партнерства""Завершилась встреча с генсеком Совета Европы. Министр Гриневич объяснила суть реформы образования. На все вопросы дала исчерпывающие ответы", - написал он.

"Эксперты СЕ очень положительно оценивают реформу образования. Относительно статьи 7 ждем мнение "Венецианки". Партнеры должны снизить градус риторики", - добавил Кулеба.

Ранее министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что выводы Венецианской комиссии относительно "языковой статьи" закона "Об образовании" будут получены уже до конца осени.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что язык образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами данного закона, которые касаются языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".