Климкин отправится с визитом в Венгрию, обсудит ситуацию вокруг украинского закона об образовании

Министр иностранных дел Павел Климкин намерен осуществить визит в Венгрию из-за ситуации с новым законом Украины об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter. «Рассчитываю на результативный визит в Будапешт. Подтверждаю свое предложение венгерскому коллеге (Петеру Сийярто - УНИАН) вместе поехать в Дебреценский университет и Закарпатье», - заявил Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 28 сентября Климкин вызвал на консультации посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за реакции этой страны на новый украинский закон об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств.

Закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября.

Статьей 7 Закона определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.

Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Украина 28 сентября направляет новый закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию.