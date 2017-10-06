Позиция по Крыму в президентском законопроекте будет согласована ко второму чтению - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины подчеркивает, что в президентском законопроекте позиция относительно Крыма будет согласована ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса (№7163).

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«Было согласовано, что позиция по Крыму будет согласована ко второму чтению. И Чубаров является гарантом того, что этот пункт будет выписан в соответствии с законом и в соответствии с нашими международными договоренностями», - сказал спикер.