Турчинов не исключает объединение вопросов Донбасса и Крыма в одном законопроекте

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключил, что положения о деоккупации Крыма могут быть включены в президентский законопроект о восстановлении украинского суверенитета в ОРДЛО, как пишет ZN.UA.

При этом он подчеркнул, что деоккупация Крыма и Донбасса требует разных подходов.

"Когда будет внесено предложение объединить вопросы освобождения Автономной Республики Крым и Донбасса, то закон станет более длинным, второе чтение будет более сложным. Но я не исключаю, что это может быть реализовано", - заявил секретарь СНБО в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 5 октября.

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Он также напомнил, что статус Крыма как оккупированной территории уже закреплен на законодательном уровне.

"Оккупация Крыма имеет другой формат, это попытка аннексировать территорию... Технология освобождения Крыма более сложная, но она также будет реализована", - добавил Турчинов.

Он также выразил надежду, что в пятницу, 6 октября, народные депутаты все же смогут рассмотреть в первом чтении проект закона №7163.

"Завтра, я надеюсь, что Верховная Рада, несмотря на сопротивление, примет решение и определит на законодательном уровне Россию как страну-агрессора. Это главная задача, которую мы завтра должны реализовать. У нас нет ни одного закона, который бы признавал Россию страной-агрессором", - подчеркнул секретарь СНБО.