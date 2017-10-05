Горсовет прекратил полномочия мэра Николаева

Депутаты Николаевского городского совета досрочно прекратили полномочия городского головы Александра Сенкевича.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято 5 октября в ходе тайного голосования 42 голосами "за" (при необходимых 26).

Читайте такжеСмартфон мэра Николаева возмутил Гройсмана во время совещания

Фракция "Самопомощь" отказалась от участия в голосовании. Всего голосовали 43 депутата, 1 бюллетень признан недействительным.

Ранее 5 октября депутаты, заслушав отчет мэра признали его работу неудовлетворительной.

Секретарем горсовета является Татьяна Казакова, которая будет исполнять обязанности городского головы до проведения внеочередных выборов.

Напомним, 14 июня николаевский городской голова Александр Сенкевич сбежал от полиции и журналистов через балкон. Ему должны были вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.