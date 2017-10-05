Под Радой зажгли дымовые шашки (фото, видео)

Под Верховной Радой митингующие зажгли дымовые шашки. Там митингуют, в частности, члены "Свободы" и Национального корпуса", передает "Украинская правда".

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Они выступают против законопроектов о реинтеграции Донбасса. "Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы высказать категорическое "Нет!" законам, должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", – сказано в заявлении на странице в Facebook "Национального корпуса".