Венецианская комиссия засела за «Конституцию от Ющенко»

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) сделает все возможное для того, чтобы Украина получила «хороший проект новой Конституции».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, шла речь во время встречи министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с руководителем Секретариата Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО. Встреча состоялась в рамках рабочего визита украинского министра в Страсбург, который проходил с 27 по 29 мая с целью обсуждения актуальных вопросов сотрудничества в сфере юстиции.

По словам Н.ОНИЩУКА, в ходе встречи с Д.БУКИККИО обсуждалось сотрудничество в области экспертизы украинского законодательства на соответствие стандартам Совета Европы. В этом контексте, в частности, Д.БУКИККИО отдельно остановился на проекте президентского проекта Конституции Украины, экспертиза которого сейчас осуществляется специалистами Венецианской комиссии.

Д.БУКИККИО отметил, что для развития Украины как демократической страны не хватает политической стабильности. Изменения к Конституции Украины могут обеспечить такую стабильность.

При этом, по словам Д.БУКИККИО, Венецианская комиссия «сделает все возможное, чтобы Украина получила хороший проект новой Конституции».

«Стабильность Украины – это стабильность Совета Европы», - отметил руководитель Секретариата Венецианской комиссии.

По словам Д.БУКИККИО еще рано давать конкретные выводы относительно проекта новой Конституции, презентованной Президентом Украины. Вместе с тем, отметил он, «на первый взгляд проект выглядит достаточно хорошо».

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО передал председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ проект новой Конституции и попросил рассмотреть его в парламенте как безотлагательный.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.

Также он предлагает провести президентские выборы 17 января 2010 года, а парламентские - через шесть месяцев со дня вступления в силу новой Конституции.

1 апреля заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК заявила, что Президент планирует направить свой законопроект изменений в Конституцию Украины в Европейскую комиссию “За демократию через право” Совета Европы (Венецианскую комиссию).