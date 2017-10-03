В Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет бойцам с инвалидностью продолжать службу в ВСУ

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который позволяет бойцам с инвалидностью продолжать службу в рядах ВСУ, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что необходимость изменений в законодательство настаивают сами военные. Сейчас раненым бойцам, которые имеют первую, вторую и третью группу инвалидности, требуется личное решение министра для продолжения службы, потому что сейчас закон запрещает продолжать службу.

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Но большинство тех, кто вынужден был покинуть передовую, без армии своей жизни не представляют.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре в ОКБ им. Мечникова врачи провели уникальную операцию - раненому бойцу АТО заменили недостающую часть черепа титановым имплантом. Операция закончилась успешно.