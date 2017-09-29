Спецпредставитель США Волкер: ситуация в Калиновке не повлияет на решение по предоставлению оружия Украине

Взрывы на арсенале Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области не повлияют на решение Соединенных Штатов Америки по поводу предоставления оружия Украине. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил "Голосу Америки".

"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе", – сказал он.

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Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области начались вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным ГСЧС, в настоящее время ситуация нормализована, происходят единичные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения. Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за ситуацию на арсенале в Калиновке должны отвечать высшие должностные лица, включая руководство Генштаба ВСУ.