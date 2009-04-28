Князевич задумался о прививках украинцам от свиного гриппа

В Министерстве здравоохранения Украины не исключают проведения вакцинации граждан с целью предотвращения вспышки свиного гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ сегодня на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Украины о состоянии соблюдения законодательства о здравоохранении и прокурорском надзоре по этому вопросу.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, возможно, придется делать людям прививки от свиного гриппа.

В свою очередь, выступая на заседании коллегии, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА положительно оценила меры, которые принимает Минздрав в связи со вспышкой в мире свиного гриппа.

«Сегодня я очень положительно оцениваю работы, которые проводит Министерство здравоохранения, главный санитарный врач», - сказала она, отметив, что в данное время при Минздраве создан специальный оперативный штаб, приняті противоэпидемические меры.

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, органы прокуратуры также должны отслеживать ситуацию с импортом мяса, чтобы предотвратить ввоз в Украину мяса из стран, в которых зафиксирована вспышка высокопатогенного гриппа.