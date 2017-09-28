Украина жестко отказалась от военной кооперации с РФ - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что Украина жестко отказалась от военной кооперации с Российской Федерацией как страной-агрессором. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на брифинге.

Он отметил, что к 2014 году оборонно-промышленный комплекс страны был фактически уничтожен.

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"Безработица, демонтаж технологических линий и остатки оборонки были полностью кооперированы и увязаны с оборонпромом Российской Федерации как его практическое приложение", - сказал Турчинов.

"Война изменила ситуацию. И когда она началась, то проблема была наглядна: отсутствие боевой техники, отсутствие качественного оружия, отсутствие резервов и возможности обеспечения Вооруженных сил, которых, к тому времени, практически тоже не было. Поэтому одна из главных задач, которую мы решали, это восстановление оборонно-промышленного комплекса страны как залог нашей безопасности и нашей независимости", - заявил Турчинов.

"Более того, мы жестко отказались от какой-либо кооперации с Российской Федерацией в военных вопросах как со страной-агрессором, как со страной, которая до сих пор ведет войну против нашего государства", - подчеркнул секретарь СНБО.