Кремлю не нравится резолюция по миссии ООН на Донбассе, где Россия будет названа страной-агрессором

В Кремле заявили о неприемлемости резолюции по миссии ООН на Донбассе где Россия будет названа страной-агрессором.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«При позиции относительно того, что дескать Россия является агрессором место для маневра вряд ли остается. Ибо эта позиция противоречит реальному положению дел», - сказал Песков, отвечая на вопрос возможен ли компромисс по миссии ООН на Донбассе, когда Украина будет требовать включить в мандат миссии формулировку о «принуждении к миру», что таким образом подтвердит роль России как агрессора.

Песков очередной раз заявил, что «Россия не является участником конфликта», а является «гарантом» выполнения Минских соглашений.

Отвечая на вопрос, изучили ли в Кремле предложение Киева по миссии ООН, он сказал, что работают дипломаты и этот вопрос нужно адресовать в МИД России.

«Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости», - сказал он.

Отвечая на вопрос УНИАН, будет ли Россией наложено вето в Совбезе ООН на резолюции, где Россия указывается страной-агрессором и где будет предусмотрено в мандате миссии принуждение к миру, Песков сказал: «Ведётся обсуждения. Дипломаты будут работать. Что касается неприемлемости формулировок относительно России – агрессора я уже сказал».

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе.

«Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.