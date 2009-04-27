Ющенко предлагает в следующем году увеличить украинскую армию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины «О численности Вооруженных сил Украины на 2009-2011 годы».

Законопроект размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Проектом закона предусмотрено в 2009 году численность Вооруженных сил Украины оставить в пределах фактической численности 2008 года (до 200 тыс. человек, в том числе до 150 тыс. военнослужащих).

В течение 2010 года глава государства предлагает провести наращивание боевого потенциала Вооруженных сил и довести численность ВСУ до 212 тыс. человек, в том числе до 162 тыс. военнослужащих, путем: наращивание боевого потенциала войск береговой обороны Военно-Морских Сил; приведения укомплектованности боевых частей Объединенных сил быстрого реагирования в соответствие с определенными показателями укомплектованности для функциональных структур; наращивания боеспособности воинских частей зенитных ракетных, радиотехнических войск и увеличения авиационной компоненты Воздушных Сил Вооруженных сил Украины для обеспечения выполнения определенных задач в полном объеме, повышения уровня безопасности полетов и эксплуатации авиационной техники и центров управления; усовершенствование системы управления.

До 31 декабря 2011 года предусмотрено численность ВСУ оставить в пределах фактической численности 2010 года.