Уже через 7 лет саркофаг на ЧАЭС станет непригодным?

Необходимо четко определить сроки создания нового объекта "Укрытие" на Чернобыльской атомной электростанции и придерживаться их при проведении строительства, поскольку период безопасной эксплуатации существующего саркофага закончится через 7 лет.

Об этом в статье для "Зеркала недели" заявили бывший генеральный директор ЧАЭС Михаил Уманец и первый директор объекта "Укрытие" Владимир Щербина.

Эксперты напоминают, что согласно первоначальному плану строительство нового безопасного консаймента на месте объекта "Укрытие" должно было завершится не позднее 1998 года.

"15 января 2009 года вышел закон "Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразовании объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему". В данной программе срок ввода в эксплуатацию НБК вообще отсутствует", - констатируют эксперты.

При этом Уманец и Щербина напоминают, что срок безопасной эксплуатации существующего объекта "Укрытие" подходит к концу.

"Все более обостряется вопрос ограниченности срока безопасной эксплуатации НБК. Согласно заключению Госстроя СССР, утвержденному решением правительственной комиссии в 1987 году, срок безопасной эксплуатации «вновь возведенных металлических конструкций объекта "Укрытие" составляет 30 лет", то есть заканчивается в 2016 году", - заявляют эксперты.

При этом они утверждают, что аналогично происходит затягивание строительства и всех остальных объектов, связанных с прекращением функционирования ЧАЭС.

"Такую же до боли знакомую картину мы наблюдаем и со строительством других ключевых объектов инфраструктуры снятия ЧАЭС с эксплуатации", - утверждают эксперты.

"Речь идет о хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), о заводе по переработке жидких радиоактивных отходов, о промышленном комплексе по обращению с твердыми радиоактивными отходами", - объясняют они.

Украинская правда