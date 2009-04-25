Литвин: первичное накопление капитала закончится, когда всё украдут

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает реальными досрочные парламентские выборы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал вчера в ходе поездки в Кировоградскую область.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, «досрочные парламентские выборы - это реалии».

Как сказал спикер, требования о проведения досрочных парламентских выборов «будут подниматься синхронно, пока не завершится период первичного накопления капитала, который завершится, когда все украдут». Он также считает, что Украину ожидают катаклизмы, которые будут связаны с попытками передела власти.

«Сегодня отрицать выборы - это падать в глазах людей, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Они сегодня настолько устали, что говорят - да идите вы все на выборы». Председатель Верховной Рады Украины считает, что в случае, если избирательное законодательство останется тем же самым, «общество не получит ничего качественного».