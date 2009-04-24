В СНБО знают почти все о корнях коррупции

Совет национальной безопасности и обороны обеспокоен ростом уровня преступности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

Он отметил, что СНБО констатировала существенный рост уровня преступности в Украине. Среди причин этого явления первый заместитель секретаря СНБО назвал экономический кризис, а также отсутствие целостной программы борьбы с преступностью. По его словам, необходимые действенные меры со стороны государства до сих пор не найдены.

С.ГАВРИШ констатировал, что сегодня наблюдается срастание профессиональной преступности с государственными институтами. По его словам, это является основой коррупции в Украине.

Он отметил, что аппарат СНБО готовил вопрос о состоянии борьбы с преступностью для рассмотрения на заседании СНБО в течение 1,5 месяца и констатирует необходимость дальнейшей работы и проведения глубокого анализа по этому вопросу.

Также С.ГАВРИШ напомнил, что в эти дни в Украине работает мониторинговая миссия Совета Европы по вопросам коррупции.

Учитывая эти обстоятельства, по словам первого заместителя секретаря СНБО, было решено отложить принятие окончательного решения, доработать его и вынести на одно из следующих заседаний СНБО.