Тимошенко сама себе напишет директивы на встречу с Путиным

Кабинет министров на сегодняшнем внеочередном заседании планирует утвердить директивы для проведения заседания украинско-российского комитета по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 29 апреля в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, открывая заседание, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшнем заседании необходимо будет принять ряд решений для успешного проведения заседания комитета. В частности, премьер-министр отметила, что в ходе заседания комитета 29 апреля планируется подписать итоговый протокол работы комитета за прошедшие полгода и протокол о планах на следующие полгода, протокол между правительствами Украины и России о поставках товаров в 2009 году по линии потребкооперации.

Кроме того, в ходе заседания комитета планируется подписать межправительственный протокол о внесении изменений в соглашение по сотрудничеству в сфере разработки, производства, поставок и эксплуатации авиационной техники.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в ходе сегодняшнего заседания Кабмина правительство намерено утвердить концепцию порядка закачки импортируемого в Украину природного газа в подземные хранилища в 2009 году с тем, поскольку вопрос порядка дальнейшей закачки газа будет обсуждаться 29 апреля в Москве в ходе заседания экономического комитета.

«Еще один документ, который мы должны выяснить, я не уверена, что мы сможем его подписать, но твердо обсудить, и я хотела бы, чтобы правительство также было ознакомлено с концепцией. Это порядок закачки природного газа российского в украинские газовые хранилища в весенне-летне-осенний период», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля руководитель аппарата премьер-министра Михаил ЛЕВИНСКИЙ сообщил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует осуществить визит в Москву 28-29 апреля.

“Скорее всего, визит начнется 28 апреля. В первую очередь, программой визита предусмотрено проведение заседания российско-украинского комитета по экономическому сотрудничеству”, - сказал М.ЛЕВИНСКИЙ.

По его словам, в рамках визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву предполагается ее встреча с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.