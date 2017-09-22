Порошенко заявляет о необходимости создания эффективного механизма противодействия российским кибератакам

11:38, 22 сентября 2017
Политика
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Президент подчеркнул, что мы должны быть готовыми к этим российским атакам.

фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости создания эффективного механизма противодействия российским кибератаками.

Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox Business.

«Россия пытается осуществить кибератаки против Украины, всего мира и пытается вмешаться в политический процесс (этих стран - УИНАН)», - заявил он.

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«Мы как свободный мир, защищая свободу и демократию, должны быть готовы к этим российским атакам», - добавил президент.

Кроме того Порошенко призвал создать эффективный механизм для противодействия попыткам России использовать демократические механизмы, чтобы атаковать «демократические и свободные страны».

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Теги: #кибератака в Украине#Порошенко о кибератаках РФ#кибербезопасность в Украине