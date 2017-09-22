Порошенко заявляет о необходимости создания эффективного механизма противодействия российским кибератакам
Президент подчеркнул, что мы должны быть готовыми к этим российским атакам.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости создания эффективного механизма противодействия российским кибератаками.
Об этом Порошенко заявил в интервью американскому телеканалу Fox Business.
«Россия пытается осуществить кибератаки против Украины, всего мира и пытается вмешаться в политический процесс (этих стран - УИНАН)», - заявил он.
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«Мы как свободный мир, защищая свободу и демократию, должны быть готовы к этим российским атакам», - добавил президент.
Кроме того Порошенко призвал создать эффективный механизм для противодействия попыткам России использовать демократические механизмы, чтобы атаковать «демократические и свободные страны».