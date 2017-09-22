Американские компании являются желанными инвесторами в Украине - Порошенко

Американские компании являются надежными партнерами украинского бизнеса за рубежом и желанные иностранные инвесторы в Украине.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с представителями ведущих американских компаний в ходе рабочего визита в США, сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина не только стабилизировала макроэкономическое положение, но и перешла к росту.

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Лидеры американского бизнеса приветствуют ощутимый прогресс в реформах в Украине на пути к созданию надлежащего инвестиционного климата и справедливого правосудия.

Президент Украины проинформировал о ходе антикоррупционной и судебной реформ. «Украина - страна возможностей для инвесторов», - подчеркнул он.

Порошенко обратил внимание, что, в соответствии с опросом, проведенным журналом Institutional Investor, Украина заняла первое место в списке стран, которые планируют посетить потенциальные инвесторы в последующие 12 месяцев.

Глава Украинского государства остановился на тех мерах, которые предпринимаются с целью улучшения условий деятельности бизнеса в государстве, в том числе по возмещению НДС и введению прозрачных условий ведения бизнеса.

Порошенко также отметил роль США в обеспечении энергетической независимости Украины.