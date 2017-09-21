Transparency International подало иск против ГПУ из-за засекреченного приговора о конфискации $1,5 миллиарда Януковича

Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине подало иск к ГПУ, Военной прокуратуре сил АТО и ГП "Информационные судебные системы" в связи с засекреченным приговором по делу конфискованных у Виктора Януковича $1,5 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В организации отмечают, что прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала 1,5 млрд долларов средств бывшего режима, а решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародовано.

"Transparency International Украина считает это тревожным сигналом, ведь во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно сможет быть обжаловано. Секретариат Transparency International и его украинское представительство уже обращались к украинскому парламенту с просьбой добиться официального оглашения результатов судебного процесса. Однако, представители прокуратуры проигнорировали заседание комитета и не появились для обоснования своей позиции народным депутатам. Вместо этого, украинское представительство получило ТI безосновательные обвинения в «срыве оборонного заказа» от Председателя оборонного комитета ВР", - заявляют в организации.

Также сказано, что Государственное предприятие «Информационные судебные системы», которое обязано обнародовать судебное решение в открытом Едином реестре судебных решений, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной.

"Для того, чтобы все-таки добиться от органов власти рациональных объяснений причин очевидных нарушений требований законодательства, Transparency International Украина вынуждена была обратиться в Окружной административный суд Киева с иском против ГП «Информационные судебные системы», Генеральной прокуратуры Украины и Военной прокуратуры сил АТО. ТI Украина требует отменить незаконные решения о секретности и обязать государственные органы наконец продемонстрировать обществу соответствующий приговор суда", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.