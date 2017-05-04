РФ все еще изучает промежуточное решение суда ООН в деле "Украина против России"

В России компетентные ведомства все еще изучают промежуточное решение Международного суда ООН по делу «Украина против России».

Об этом заявила на брифинге в незаконно аннексированном РФ Севастополе официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то хотелось бы отметить следующее: Международный суд занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные хорошо известные заявления украинской стороны о якобы имеющей место так называемой «агрессии», «оккупации» Крыма, как не относящиеся к сути разбирательства», - заявила она.

Захарова добавила, что «суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия осуществляет политику культурной идентичности украинской и крымскотатарской общины».

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Она утверждает, что «в тексте решения суда нет ни слова о репрессиях, гонениях со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа».

«В настоящее время решение Международного суда изучается дополнительно компетентными российскими ведомствами и учреждениями. При необходимости мы будем его далее комментировать», - подчеркнула представитель МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.