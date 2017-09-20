Луценко объяснил, что грозит Саакашвили за "прорыв"

Лидеру партии "Рух нових сил" Михеилу Саакашвили грозит лишь штраф за прорыв границы. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Эспрессо.TV.

"Саакашвили вручен протокол об административном правонарушении, за это нужно уплатить штраф и получить вид на пребывание в стране. Отмечу, что он подпадает лишь под административную ответственность", - сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что его нынешний статус не предполагает его экстрадиции в Грузию.

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"С другой стороны, те кто помогал, организовывал или даже советовал пересекать Саакашвили украинскую границу, таким образом, подпадают под признаки уголовного правонарушения", - сказал Луценко.

По его словам, именно в отношении этих лиц прокуроры ведут следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.