Прорыв Саакашвили: Гройсман призвал депутатов не раскручивать "маховик разрушения и хаоса"

Премьер Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что силовой прорыв украинской границы - это преступление. Как он написал на своей странице в Facebook, те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность.

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"Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы", - говорится в его сообщении.

По словам Гройсмана, то, что произошло в воскресенье в "Шегенях", - не просто нарушение закона. По его мнению, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности.

"В свете сегодняшних событий я хочу еще раз призвать депутатов, политиков - не раскручивайте маховик разрушения и хаоса", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 10 сентября, Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Сторонники Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Ранее в ГПСУ заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, «толпа, среди которого были подготовленные для этого люди, прорвала пункт пропуска «Шегини» с тыльной стороны, фактически, можно сказать, вторглась на территорию Польши, забрав Михеила Саакашвили, затеяла драку с пограничниками и протянула Саакашвили на территорию Украины».