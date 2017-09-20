Лавров пожаловался на отсутствие продвижения идеи Путина о миротворцах на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «нельзя сказать, что работа остановлена» по российской резолюции о миссии ООН на Донбассе, но «ничего конкретного» в отношении этого предложения от заинтересованных стран не прозвучало.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД России, об этом Лавров сказал по итогам переговоров в Нью-Йорке.

«Проект находится в том виде, в котором он нами предложен, с поправкой, которая была внесена после беседы по телефону президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Нельзя сказать, что работа остановлена. Всегда, когда вносится резолюция, страны, которые хотят внести предложения по тексту, приглашаются это сделать. Мы направили такое приглашение всем нашим коллегам, провели обсуждение, но пока не услышали ничего конкретного в отношении нашего текста», - сказал Лавров.

Он заявил, что украинские партнеры высказывают «абстрактное несогласие».

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В частности, по словам Лаврова, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что нужно сразу вводить от 40 до 60 тыс. вооруженных солдат, которые, «в его представлении, должны просто подавить ЛНР и ДНР и установить там порядки, которые будут растаптывать Минские соглашения».

«Наше предложение очень четкое. Миротворцы будут охранять СММ ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей. Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей. К этому украинская сторона, похоже, и стремится», - сказал Лавров.

Также он отметил, что на второй встрече в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не обсуждалась миссия ООН на Донбассе.

«На переговорах мы не затрагивали эту тему. Есть что обсудить – вопросы важные. Миротворчество – один из наиболее эффективных инструментов ООН при всех недостатках, которые существуют, пожалуй, в любом начинании. Нет предела совершенству. Миротворчество на самом деле совершенствуется, были доклады генерального секретаря ООН, изложившие целый ряд интересных идей, которые сейчас воплощаются в жизнь», - сказал Лавров.

По его словам, сегодня миротворчество должно использоваться максимально эффективно. «Позиция США состоит в том, что на это тратится слишком много денег. Полагаю, что можно получить определенную экономию по целому ряду миротворческих операций. Имею в виду не свертывание операций по поддержанию мира везде и повсюду, а приведение каждой из них в более эффективное и экономное состояние без ущерба для выполнения ими своих мандатов», - сказал Лавров.

Глава МИД России заявил, что прозвучало заявление о том, что США осуждают нарушение суверенитета Украины. «Жаль, что предыдущая администрация в 2014 году не сделала такого же заявления, когда произошел вооруженный антигосударственный переворот, были растоптаны договоренности, под которыми подписались представители ЕС. Тем не менее, ситуацию в Украине нужно регулировать. Есть очень четкий подход к тому, как это сделать – Минские договоренности», - уверен Лавров.

По его словам, по итогам переговоров с Тиллерсоном стороны «подтвердили нашу приверженность именно этим документам, которые должны в полной мере быть выполнены».

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. По его словам, необходимо ввести на Донбасс миротворческую миссию ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совбеза ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

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После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.

Тука раскритиковал заявление представителя РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Бориса Грызлова, который призвал Украину, прежде чем вводить миротворцев, законодательно закрепить за Донбассом «особый статус» по «формуле Штайнмайера».

Как подчеркнул Тука, «голубь» Грызлов заявил: прежде, чем вводить войска ООН (бурятов в голубых касках по версии Путина) вдоль линии соприкосновения (о госгранице «голуби» и не упоминают), Украина должна на постоянной основе утвердить «особый статус» ОРДЛы. Да еще и друга Штайнмайера приплел с его уникальной «формулой».

«Стоит отметить, что: 1. формула Штайнмайера уже получила свою оценку - в сад. 2. идея о «голубых бурятах» тоже получила оценку - в сад. 3. миротворцы вдоль линии соприкосновения - в сад. Все базовые предложения «кремлевских миротворцев» уже нам известны и посланы ... в сад», - добавил Тука.

Ранее ряд российских СМИ распространили заявление Грызлова, который утверждал, что прежде, чем вводить миротворцев ООН, Киев должен законодательно закрепить за Донбассом «особый статус» по «формуле Штайнмайера».