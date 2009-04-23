Тимошенко вышла на сцену и спела для Пугачевой (фото)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО посетила концерт выдающейся российской певицы Аллы ПУГАЧЕВОЙ, который состоялся вчера в Киеве в рамках прощального гастрольного тура и был приурочен к 60-летию певицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в конце выступления певицы Ю.ТИМОШЕНКО поднялась на сцену и вручила А.ПУГАЧЕВОЙ букет из красных роз.

«Я хотела сегодня миллион алых роз взять, но подумала, что лучше миллион украинских сердец, которые искренне любят Аллу ПУГАЧЕВУ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обняв Примадонну. После этого Ю.ТИМОШЕНКО предложила зрителям всем вместе спеть в честь дня рождение А.ПУГАЧЕВОЙ песню “Happy birthday”.

“Людей, которые были на концерте, поразило неожиданное появление на сцене Ю.ТИМОШЕНКО, они поддержали ее бурными аплодисментами и вместе с премьер-министром, по ее предложению, запели для Аллы Борисовны песню”, - отмечается в сообщении.