Санкции против России нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе - глава МИД Германии

Санкции против России шаг за шагом нужно будет ослаблять в случае успеха миссии ООН на Донбассе. Об этом глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил в интервью «Magdeburger Volksstimme», сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германнии, он предложил Путину идею ввода миротворческой миссии на Донбасс еще полгода назад, но до настоящего момента тот отвергал эту идею.

"Теперь он (Путин, - ред.) согласился с этим предложением. Конечно, мы не пришли к согласию по всем пунктам, как миссия «голубых касок» ООН должна выглядеть. Но Россия сейчас делает один большой шаг нам на встречу. Мы должны воспользоваться этой возможностью и сказать: давайте договоримся о том, как должна выглядеть миссия ООН. И если таким образом удастся достичь перемирия, мы должны начать ослаблять санкции против России шаг за шагом и оказать Украине помощь в восстановлении Донбасса. Нам нужен новый старт в политике разрядки с Россией. Сейчас россияне открыли дверь, мы не можем захлопнуть ее обратно, а наоборот должны постараться продолжить их открывать", - сказал глава МИД Германии.

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При этом Габриэль не считает реалистичным то, что санкции против России нужно снимать только после полного выполнения Минских соглашений.

"Санкции были важны, потому что мы не могли просто смотреть, как Россия насильственно сдвигает границы. В то же время нереалистично верить, что необходимо реализовать полностью минские мирные соглашения, прежде чем санкции будут сняты. Они накапливались постепенно, и также постепенно их следует снимать. И первый большой шаг в сокращении санкций мы должны связать с реальным перемирием. Таким образом россияне увидят, что оно того стоит", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ. Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

12 сентября Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предложила создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на шесть месяцев.