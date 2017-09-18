У Путина заявили, что главное – "не размывать" его инициативу о миссии ООН на Донбассе

В Кремле заявили, что главное – «не размывать» инициативу президента РФ Владимира Путина по миссии ООН на Донбассе и добавили, что ждут «конструктива» от Украины и США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля опасения, что планы о размещении миротворческой миссии на Донбассе могут сорваться из-за отказа Киева и Вашингтона поддержать российскую резолюцию в Совете безопасности ООН.

«Это была инициатива президента Путина, которая была сформулирована в проект резолюции. Здесь важно не размывать сути российского предложения – оно именно идет о миссии ООН, которая бы обеспечивала бы безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе», - сказал он.

Песков добавил, что все будет зависеть от того, насколько «конструктивную позицию» займут и Украина, и США.

При этом он заявил, что Путин проводит «последовательную линию» на урегулирование конфликта на Донбассе.

Песков считает, что Россия «является одной из стран-гарантов» Минских договоренностей, которые не выполняются из-за нежелания властей Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

12 сентября Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предложила создать вооруженную миссию ООН на Донбассе сроком на шесть месяцев.

16 сентября специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер рассказал о видении США миротворческой миссии на Донбассе. "Что в первую очередь должна сделать миротворческая миссия? Она должна охранять и обеспечивать мир, она должна контролировать отвод тяжелой техники и артиллерии", - заявил Волкер.

Он добавил, что миссия должна размещаться на всей территории Донбасса, в том числе вдоль российско-украинской границы. По его словам, миссия также должна обеспечивать безопасность людей.

По его убеждению, сначала надо найти компромисс относительно миссии, а уже потом размещать миротворцев на Донбассе.