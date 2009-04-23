Яценюк утверждает, что 26 миллионов украинцев не знают правды

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что вопрос признания украинских воинов Украинской повстанческой армии будет актуален тогда, когда это будет воспринимать и Восток, и Запад Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он заявил во время презентации организации в Луцке.

В пресс-службе заявляют, что вчера некоторые Интернет-издания и информационные агентства “распространили искаженную информацию относительно позиции лидера “Фронта перемен” по вопросам признания Украинской повстанческой армии”.

А.ЯЦЕНЮК заявил в Луцке, что через свой Фонд Open Ukraine («Открой Украину») инициирует конкурс «общая история – общее будущее”. По его словам, в конкурсе будут определять лучшие произведения и научные исследования среди учеников средних школ и студентов высших учебных заведений Западной и Восточной Украины о героях Великой Отечественной войны и ОУН-УПА.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что сделает все для того, чтобы жители Восточной Украины узнали правду о воинах УПА. «Мы сейчас решили эту проблему на региональном уровне. Дайте время, и все встанет на свои места, но сегодня выйти и сказать: «вы знаете, вот я это завтра сделаю», это означает только одно – опять стать президентом только одной части Украины”, - подчеркнул он. По словам А.ЯЦЕНЮКА, он не может “себе этого позволить, несмотря на то, что оно внутри живет”. “Нужно сегодня смотреть реально на современные вопросы. Это на Западе не так популярно, но я не хочу быть популярным. Я был на Востоке и там такие же украинцы. Этим нужно заниматься каждый день: давать им книгу, фильм, отправлять туда наших людей, чтобы рассказывали”, - сказал лидер “Фронта перемен”. Он добавил, что при таком подходе, “изменится и отношение к украинским патриотам, и к украинскому языку».

Лидер «Фронта перемен» отметил, что он лично инициирует научные исследования украинской истории. Он убежден, что “ни этот парламент, ни следующий” не поддержат законопроект о признании воинов УПА. По его словам, он не будет инициировать сегодня такой законопроект, потому что “необходимо время”, поскольку “одна часть Украины знает правду – 20 миллионов, а восточная часть – 26 миллионов – не знает правды”. “И если сегодня поступить таким образом – это только полить воду на мельницу тех, кто хочет колоть Украину. Только руки будут потирать – наконец мы завершим план раскола”, - отметил А.ЯЦЕНЮК и добавил: “поэтому я вам и говорю – сегодня я вам это обещание не даю. Я говорю – дайте время».