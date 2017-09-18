Нардеп Сергей Тригубенко может выйти из БПП – СМИ

Фракция «Блок Петра Порошенко», и соответственно, коалиция в парламенте может в ближайшее время стать меньше на одну единицу. Как сообщил источник в БПП, народный депутат Сергей Тригубенко уже на этой сессионной неделе может подать заявление о выходе из коалиции. Об этом пишет "Апостроф".

«Он предупредил об этом в пятницу», - сказал собеседник издания. По его словам, таким образом Тригубенко отреагировал на утрату контроля над Государственной продовольственной зерновой корпорацией, где в пятницу был представлен новый руководитель, относящийся к орбите лидера УДАРа Виталия Кличко.

«Был эмоциональный разговор, он говорил, что подвинули его человека и он считает себя свободным от обязательств перед партией», - рассказал источник. При этом он охарактеризовал ситуацию «как крайне несвоевременную» ввиду грядущих укрупнений игроков в парламенте и выразил надежду, что конфликт удастся уладить. «У Сергея Николаевича [Тригубенко ] остается «Артемсоль» , поэтому он скорее всего воздержится от резких движений и заявлений», - предположил он.

Связаться с Сергеем Тригубенко не удалось.

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На прошлой неделе Кабинет Министров назначил главой Государственной продовольственно зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) Дмитрия Гавриша. Ранее он возглавляя компанию «Мостобуд» ВладимираПродивуса - экс-народного депутата от Партии Регионов, президента Федерации бокса Украины. Ранее ГПЗКУ возглавлял (в статусе и.о.) Виталий Шулежко, который представлял интересы Сергея Тригубенко, еще со времен, когда тот был заместителем министра агрополитики от Партии Регионов Николая Присяжнюка.

ГПЗКУ – крупнейший оператор на аграрном рынке Украины. Создана Кабинетом Министров в 2010 году. Корпорации принадлежит 10% сертифицированных элеваторных мощностей Украины, портовые терминалы способны обеспечить перевалку до 10% всего зернового экспорта. Корпорация входит в топ-10 (по некоторым культурам – в топ-5) экспортеров агропродукции из Украины.