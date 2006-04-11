Подруга Виноградова рассказала, за что ее облили кислотой

Потерпевшая по делу, в котором подозреваемым проходит председатель наблюдательного совета «ТАС-Коммерцбанка» Николай ВИНОГРАДОВ, рассказала историю своих отношений и разрыва с банкиром. Интервью потерпевшей, имя которой не указывается, опубликовано в газете «Комсомольская правда в Украине» от 11 апреля.

Девушка рассказала, что познакомилась с Н.ВИНОГРАДОВЫМ в 1999 году в Донецке, где она работала секретарем-референтом одного из заместителей председателя правления Первого украинского международного банка. На тот момент Н.ВИНОГРАДОВ был председателем правления этого банка. По словам девушки, три года между ними были исключительно деловые отношения, а потом Н.ВИНОГРАДОВ пригласил ее в работать в киевское отделение банка и в тот период завязались близкие отношения.

«Ему не надо было меня завоевывать, я сразу в него влюбилась», - отметила девушка. По ее словам, Н.ВИНОГРАДОВ сдержал слово и развелся с женой. После этого ему предложили должность председателя наблюдательного совета «ТАС-Коммерцбанка», куда на работу перешла и она. «В итоге я была в постоянной зависимости от него», - заявляет потерпевшая. По ее словам, Н.ВИНОГРАДОВ постоянно осуществлял на нее моральное давление и она ушла от банкира после полугода совместной жизни, после чего Н.ВИНОГРАДОВ начал преследовать ее, просил вернуться, но получил отказ.

Далее, по словам потерпевшей, в начале декабря 2005 года кто-то поджег автомобиль ее парня Олега и она жалеет, что еще тогда не указала в заявлении в правоохранительные органы о ситуации с Н.ВИНОГРАДОВЫМ. «Правоохранители уже доказали, что авто поджег Сергей ЛЯЛИКОВ – тот самый, которого ВИНОГРАДОВ нанял, чтобы меня изуродовать», заявила потерпевшая в интервью газете (УНИАН: 30 декабря прошлого года около 18.30 в Киеве на улице Артема неизвестный на то время мужчина выплеснул серную кислоту в лицо 25-летней киевлянке – бывшей близкой знакомой Н.ВИНОГРАДОВА).

«Комсомольская правда в Украине» продолжает, что в результате потерпевшая пробыла в ожоговом центре около двух месяцев, где ей сделали несколько операций по пересадке кожи, а теперь она готовится к операции по протезированию левого глаза, который невозможно спасит, правый глаз девушки видит, но плохо.

Как рассказал газете начальник РУВД Подольского района Киева Петр МИРОШНИЧЕНКО, следствие вышло на исполнителя покушения – С.ЛЯЛИКОВА, у которого была найдена кассета с записью разговора с банкиром Н.ВИНОГРАДОВЫМ. По словам П.МИРОШНИЧЕНКО, С.ЛЯЛИКОВ утверждает, что в качестве награды банкир обещал ему дать кредит на строительство лесоперерабатывающего заводика.

Газета также публикует комментарий адвоката Алексея НАЗАРЕНКО, который не верит в причастность Н.ВИНОГРАДОВА к этому делу. Адвокат также пояснил, что еще не видел материалов дела, поскольку по закону, их дают адвокату только после окончания следствия. «Могу предположить, что преступление против девушки организовали люди, которые хотят убрать ВИНОГРАДОВА из «ТАС-Коммерцбанка» и занять его место», - считает адвокат.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 44-летнего председателя наблюдательного совета АКБ «ТАС-Коммерцбанк» Н.ВИНОГРАДОВА, задержанного 31 марта, который подозревается в подстрекательстве к совершению покушения в конце прошлого года на 25-летнюю киевлянку.

Расследуя возбужденное уголовное дело, следствие задержало гражданина Украины С.ЛЯЛИКОВА по подозрению в совершении этого преступления. В результате собранных доказательств следствию стало известно, что именно он по поручению Н.ВИНОГРАДОВА совершил это преступление.

Н.ВИНОГРАДОВ обвиняется по ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

На судебном заседании, отвечая на вопросы суда, Н.ВИНОГРАДОВ сказал, что не считает себя виновным.