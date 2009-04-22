Тимошенко пропесочила Еханурова

Министерство обороны использовало земельные ресурсы с нарушениями, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в ходе заседания правительства.

«Земля Министерства обороны в достаточно больших объемах, в том числе и на береговых полосах, отдавалась без аукционов. На сегодняшний день то, что мы видим, это более 200 га земли в разных городах, в разных областях… Мы сегодня на заседании Кабинета министров рассмотрим вопрос, почему эта земля отдавалась без аукционов, почему это не пополняло доходную часть Минобороны, почему эти земли не отдавались в аренду или не продавались на открытых аукционах», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что реализация излишнего имущества государственных учреждений должна осуществляться прозрачно и средства от такой реализации должны пополнять спецфонды госучреждений.