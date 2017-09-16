Россия ни при каких условиях не может быть в составе миротворческой миссии ООН - Климкин

Представители России не могут быть включены в состав миротворческой миссии ООН в случае согласования ее размещения на востоке Украины, потому что фактически российские войска оккупировали Донбасс.

Читайте такжеМеркель обсуждала с Путиным доступ миротворцев ООН ко всей территории ДонбассаОб этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Мы считаем, ни при каких условиях, поскольку Россия как страна-агрессор, если она еще присутствует в миротворческой миссии, это вообще срывает крышу... Ну реально, каким образом Россия, которая фактически оккупировала территорию Донбасса (и это как раз смесь классической оккупации и гибридной оккупации) может присутствовать в этой миссии?", - заявил Климкин.

"В этой миссии должны присутствовать те, кому мы доверяем, и доверяет международное сообщество. Но состав миссии будем обсуждать потом", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии разграничения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.