Россия, как участник конфликта, не может принимать участие в миротворческой миссии на Донбассе - Банковая

Российская Федерация не должна участвовать в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе, так как является стороной конфликта. Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил Reuters во время пребывания в Берлине.

Елисеев, который является советником президента Украины Петра Порошенко по иностранным вопросам, сказал, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что развертывание миротворцев возможно не только на линии столкновения, были хорошим сигналом, но "дьявол кроется в деталях".

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"По моему мнению, как только мы разместим миротворцев ООН, мы сможем говорить о положительном достижении в плане политического урегулирования ситуации на Донбассе", - сказал Елисеев.

"Россия, которая является стороной конфликта, не должна участвовать в будущей миротворческой операции ООН", - подчеркнул заместитель главы АП.

По мнению Елисеева, "эта миротворческая операция ООН должна быть размещена вдоль всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемую часть украинско-российской границы".

Как сообщал УНИАН ранее, Соединенные Штаты Америки выступают за размещение миротворцев ООН на украинском Донбассе на всей оккупированной территории, в том числе на границе с Россией, и настаивают, чтобы они имели широкий мандат. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Гедер Науерт на брифинге в Вашингтоне.

«Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат – обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы и включая границей с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепления разделения Украины», – заявила она.