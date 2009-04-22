Ахметов на выборах может подложить свинью Януковичу?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ станет самым предсказуемым оппонентом на президентских выборах, противостояние с которым будет наиболее желанным всем основным кандидатам на пост Президента Украины. Так прокомментировал заявление В.ЯНУКОВИЧА о своем участии в президентских выборах заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

«В.ЯНУКОВИЧ несомненно будет самым удобным оппонентом для любого из топ-политиков, принимающих участие в выборах. Это объясняется, прежде всего, жесткой локализацией электоральной ниши, консервативным имиджем и существенным понижением мотивации избирателя. В.ЯНУКОВИЧ едва ли не в наибольшей степени будет страдать от политической апатии населения и снижении доверия к политическим институтам. Кроме всего прочего, характер избирательной кампании этого кандидата и эффективные принципы противостояния с ним можно просчитать заранее. Это значит, что шансы на победу с ним имеет не только Юлия ТИМОШЕНКО, но даже Арсений ЯЦЕНЮК и Владимир ЛИТВИН».

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, можно прогнозировать участие в избирательной кампании еще ряда кандидатов, которые будут размывать электоральную зону В.ЯНУКОВИЧА. «Несомненно, предстоящая избирательная кампания не обойдется от технических кандидатов, претендующих на отбор голосов у В.ЯНУКОВИЧА", - говорит эксперт. Однако, считает А.ГОЛОБУЦКИЙ, "самым страшным для него и его команды будет разработка и демонстрация месседжей от знаковых людей, ранее его поддерживающих, относительно несоответствия имиджа этого кандидата тем ценностям, которые раннее их объединяли. Речь идет о позиции команды Рената АХМЕТОВА, которая вполне может сыграть свою игру на этих выборах».