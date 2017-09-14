Глава финкомитета Рады Рыбалка расскажет в МВФ о реформах финансового сектора и коррупции

Глава комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка встретится сегодня с главой Миссии МВФ по Украине в Вашингтоне, а также с представителями Минфина США. Об этом Рыбалка сообщил в эфире «112 канала».

По его словам, эта встреча должна способствовать развитию экономики в Украине, а также дальнейшему продвижению реформ финансового сектора.

Рыбалка отметил, что за три прошедших дня рабочей поездки провел встречи с рядом конгрессменов и представителей общественных и государственных структур США.

«Во время этих встреч нас интересует и беспокоит два вопроса, которые взаимосвязаны. Это борьба с коррупцией и продвижение реформ в финансово-банковском, промышленном секторе. Мы донесли позицию фракции Радикальной партии относительно борьбы с коррупцией. Ведь, к сожалению, сегодня правоохранительные органы делают все, чтобы уничтожать малый и средний бизнес, выполняя чьи-то заказы», - отметил С. Рыбалка.

По его словам, американским коллегам он доносит идею о том, что «только через продвижение реформ, через возобновление доверия к финансово-банковской системе, доступное кредитования, ряд пакетов промышленных законопроектов, Украина сможет сделать большой прыжок и сделать нашу страну более экономически самостоятельной». «Потому что нас не устраивает 2% роста ВВП, о которых говорит власть», - добавил глава финкомитета Рады.

«Мы рассказали нашим коллегам, какие наработки нашейфракции уже есть, чего мы добились – это создание кредитно-экспортного агентства, это ряд других законопроектов, которые касаются поддержки малого и среднего бизнеса. Мы рассчитываем на поддержку и мессиджи властей США, чтобытакие законы в Украине действительно принимались, чтобы наша страна была экономически сильной», - отметил политик.

По его словам, тема поддержки МСБ сегодня является особенно важной, поскольку сегодня в Украине этот сектор уничтожается, в то же время в других странах это звено, на котором держатся ведущие мировые экономики.

С. Рыбалка добавил, что коллег в Конгрессе тоже беспокоит вопрос борьбы с коррупцией и вопрос продвижения экономических реформ. «После этой рабочей поездки мы предоставим нашим коллегам – конгрессменам, сенаторам, государственным институциям Стратегию развития финансово-банковского сектора, мы дадим стратегию промышленного пакета, а также те законопроекты, которые уже есть в Верховной Раде, которые прошли рассмотрение на профильных комитетах и ждут принятия в парламенте», - отметил депутат.

Он также добавил, что в ходе рабочей поездки провел ряд встреч с известными политическими консультантами и журналистами, которые влияют на общественное мнение в США.