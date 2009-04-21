Литвин прочит сложный и драматический период перестройки

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает переформатирования коалиции и попыток внесения изменений в действующую Конституцию до июля этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики Урбаном РУСНАКОМ, который завершает свое пребывание на этом посту в Украине в связи с окончанием срока.

Говоря о социально-политической ситуации, сложившейся в Украине, председатель ВР отметил, что впереди «нас ожидает не менее сложный и драматический период перестройки и маневрирования политических сил, который начнется сразу после майских праздников». Он выразил обеспокоенность тем, что сложная политическая ситуация может повлиять как на экономику страны, так и на психологическое состояние людей, «которых спасает лишь запас живучести и приспосабливаемость».

По его мнению, следует сделать выводы из экономического кризиса так же, как и из политического кризиса 2004 года, и в этом контексте «много зависит от парламента - либо он будет ведущим, либо ведомым». «Если парламент будет ведомым, то это станет политическим испытанием для страны. Необходимо все сделать, чтобы этого не допустить», - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, ответственность должна быть и у Президента, и у премьер-министра, и у парламента, но необходимо прежде всего учитывать интересы людей, а не политиков.

Председатель Верховной Рады Украины не исключил переформатирования коалиции и попыток внесения изменений в действующую Конституцию до июля этого года с тем, чтобы окончательно принять их в сентябре. По его мнению, изменения к Конституции будут касаться способа избрания Президента.

В свою очередь У.РУСНАК выразил надежду на то, что «самая большая соседская страна со Словакией будет жить по правилам, которые понятны в Европе, будет прогнозируемой и воспользуется опытом Словакии по установлению законов для всех граждан без исключения, а также откажется от перераспределения собственности».