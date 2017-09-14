Порошенко в США обсудит с американской стороной результаты сотрудничества – Чалый

В ходе визита президента Украины Петра Порошенко в США планируется обсуждение с американской стороной результатов сотрудничества. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеРоссия использует на нашей территории современную технику - посол Украины в США«Мы работаем над тем, чтобы использовать визит президента страны в Нью-Йорк для того, чтобы также обсудить с американской стороной результаты нашего сотрудничества, особенно те, которые достигнуты после июня - визита президента Порошенко в США. Вы видели, что есть очень неплохие результаты как с точки зрения контактов - и приезд генерала Мэттиса в Украину на парад и для переговоров, и сотрудничество в энергетической сфере..., и многие другие вещи, в том числе инвестиционные проекты. Поэтому есть что обсудить», - сказал Чалый.

Посол добавил, что со своей стороны постарается провести эти встречи на как можно более высоком уровне.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сформировал делегацию Украины для участия в работе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая 12 сентября открылась в Нью-Йорке.

19 сентября начнется неделя высокого уровня.

Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН идею развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Ранее президент анонсировал, что во время визита в США проведет переговоры с представителями Пентагона.