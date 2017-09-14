Переговоры о предоставлении Украине оружия переходят в практическую плоскость – вице-премьер по евроинтеграции

Переговоры Украины и США о предоставлении летального оружия переходят в практическую плоскость. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью «Голосу Америки».

Читайте такжеКлимпуш-Цинцадзе о продлении санкций против РФ: еще одно сильное послание для агрессора«Я бы не ставила конкретных прогнозов относительно того, в какой месяц или неделю мы ожидаем такого решения, но я понимаю, что наши переговоры переходят в практическую плоскость», – отметила она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала это одновременно политическим решением со стороны США и важным практическим шагом для Украины, который позволит украинцам лучше защищать себя. Она напомнила, что США уже поставляли Украине военное оборудование, в частности радарные комплексы. «При предоставлении, например, радаров средней дальности мы уменьшили количество жертв от огня противника с 44% до 17%. Я думаю, что такой аргумент о сохранении жизни бойцов наверняка является самым действенным», – выразила уверенность Климпуш-Цинцадзе.

Кроме этого, она напомнила ключевые для Украины условия возможного введения миротворческой миссии ООН на Донбассе: «Для нас важно, чтобы это была миссия на границе с Российской Федерацией, на всей территории, которая не контролируется Украиной, которая не предусматривала бы никаких консультаций и согласований с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР"».

В то же время согласие России на миротворческую миссию ООН на Донбассе, Иванна Климпуш-Цинцадзе не склонна рассматривать как уступку или намерении уйти с востока Украины, а оценивает его как внутриполитическую информационную кампанию перед выборами президента России в 2018 году: «Даже если бы такое решение было принято, понадобится еще около 6-8 месяцев, чтобы такая миссия могла быть послана. Поэтому я не вижу перспективы быстрого решения».

«Рост напряжения видят все, и наши партнеры по НАТО. Мы наблюдаем меры, принятые государствами-членами альянса относительно своих восточных границ, в частности по оперативному присутствию в странах Балтии, Польше... Очевидно, что все настороженно ждут, каким будет результат учений "Запад-2017": оставит ли Россия после них на территории Беларуси оружие, оборудование и своих военных, или все выведет, что маловероятно», – замечает вице-премьер.