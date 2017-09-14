Россия использует на нашей территории современную технику - посол Украины в США

Российская Федерация использует на территории Украины новейшую технику. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в ходе прямого интервью в программе «Ваша Свобода».

«Россия продолжает использовать самую современную технику, испытывает на нашей территории, по-сути. Подводит к нашим границам новые виды вооружений и типы вооружений. Поэтому естественный такой запрос (предоставления Украине летальной оружия, - ред.), который нашел поддержку в Конгрессе», - сказал посол, комментируя вопрос предоставления Украине летального вооружения.

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«Надо дожать тех, кто нарушает правила, кто сделал шаг агрессивный. Россия, вы знаете это, никто не будет добровольно выводить войска. Нет, только под давлением», - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН ранее,руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко убежден, что предоставление Соединенными Штатами Америки Украине летального оружия стало бы гарантией прекращения Россией агрессивных действий. Об этом Огрызко заявил, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости предоставления США летального оружия Украине.

«Россия, которая вооружила бандитов, которая завезла на Донбасс больше танков, чем есть в нескольких крупнейших европейских армиях состоянию на сегодня, они еще нам рассказывают о том, что что-то может кому-то и чему-то мешать. Это очередной цинизм российской власти – не больше и не меньше», - заявил Огрызко.